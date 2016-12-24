Полицейские изъяли почти тысячу бутылок фальсифицированного алкоголя

Полицейские изъяли почти тысячу бутылок фальсифицированного алкоголяРепортер
Cотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ изъяли из оборота большую партию фальсифицированного алкоголя элитных марок.
Полицейские установили, что житель Саранска с целью дальнейшего сбыта незаконно приобрел партию алкогольной продукции неизвестного происхождения. Спиртные напитки мужчина планировал реализовать по невысокой цене местным жителям. В ходе обследования гаража предприимчивого деятеля оперативники обнаружили и изъяли в общей сложности 972 бутылки контрафактного алкоголя известных торговых брендов, подлежащих обязательной маркировке специальными марками РФ.
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