Накачали чужого топлива на 35 миллионов рублей

Новое сообщение о «подвигах» уроженцев нашей республики пришло на неделе с федеральных информационных просторов.

Наш 32-летний земляк Дмитрий Крысин вместе с двумя «не мордовскими» подельниками был осужден в Москве за незаконную врезку в нефтепровод и кражу топлива. Свой нехитрый «бизнес» на нефтяных хищениях приятели организовали в октябре 2017 года в промышленном районе Москвы. Там они сделали врезку в трубопровод «Транснефть - Верхняя Волга» и протянули отвод к своим цистернам. Чтобы все это замаскировать, криминальные деятели закопали цистерны в землю, а над ними установили строительные бытовки. На протяжении полугода они спокойно качали себе топливо, пока врезку не обнаружили сотрудники нефтяной компании.

За это время подпольные «нефтяники» похитили у компании нефтепродукты на 35 миллионов рублей. В итоге за повреждение нефтепровода и хищение нефтепродуктов Дмитрий Крысин получил 3 года и 6 месяцев заключения в колонии общего режима.