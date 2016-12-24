Три уголовных дела за четыре месяца

Своеобразный криминальный рекорд умудрился установить 32-летний житель Мордовии Руслан Байбеков. Всего за несколько месяцев - с декабря 2019-го по март 2020 года - он отметился в незаконном обороте наркотиков, причинении вреда здоровью средней тяжести и разбое.

Сначала в декабре прошлого года Байбеков попался оперативникам на улице Ульянова в Саранске со свертком синтетического наркотика. Это зелье он заказал и оплатил через интернет и только успел забрать «закладку» из тайника, как был взят полицейскими под белы руки. Любопытно, что всего лишь несколькими днями ранее Руслан получил по приговору суда 1 год и 6 месяцев условно также за манипуляции с наркотой. Впрочем, это был уже шестой приговор в его жизни, дополнив другие судимости за угон, кражи и мошенничество.

По новому уголовному делу Байбекова отпустили под подписку о невыезде. И молодой мужчина не терял время зря, уже в январе избив во время ссоры своего знакомого. Тот накатал на агрессивного товарища заявление в полицию. Последовало возбуждение еще одного уголовного дела, но мера пресечения осталась у Руслана прежней.

И вот через пару месяцев его вновь потянуло на приключения. Принявшему на грудь накануне 8 марта Байбекову показалось, что праздник что-то слишком быстро заканчивается, а денег на спиртное уже не было. Тогда он пришел в магазин «Спар» на Юго-Западе, спрятал за пазуху бутылку дорогого французского коньяка и попытался пройти мимо кассы. Но на его беду в этот день на посту был бдительный охранник, остановивший вора. Застигнутый с поличным Байбеков достал молоток и принялся размахивать им, несколько раз ударив охранника по шее и голове. Тут на помощь коллеге подоспели продавцы магазина и скрутили буйного посетителя.

В суде Руслан Байбеков полностью признал вину и получил 6 лет колонии строгого режима.



