Уроженцы Армении получили в Мордовии срок за фальшивые деньги

От взяток к «разоблачениям»
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Старошайговский районный суд огласил приговор двум уроженцам Республики Армения, обвиняемым в сбыте поддельных банкнот. Их взяли зимой этого года после того, как они устроили с фальшивками гастроль по мордовским магазинам.
В феврале этого года к оперативникам МВД по РМ поступили сообщения из шести торговых точек Саранска и районов республики об обнаружении фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК установили причастных к сбыту фальшивок двух мужчин, передвигающихся на автомобиле «Киа Рио». Схема совершения преступления во всех случаях была одинаковой. Поддельными пятитысячными купюрами злоумышленники расплачивались в небольших магазинах за покупку алкогольных напитков и продуктов на небольшую сумму. Забрав сдачу, они скрывались с места преступления.
Вскоре было установлено, что к преступлениям причастны 30- и 32-летний уроженцы Республики Армения. Они были задержаны по месту жительства в городе Домодедово и Ростове-на-Дону. В Мордовию деятели приехали с целью сбыта фальшивок, приобретенных у неустановленного лица.
Приговором суда им назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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