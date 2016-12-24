Уроженцы Армении получили в Мордовии срок за фальшивые деньги

Старошайговский районный суд огласил приговор двум уроженцам Республики Армения, обвиняемым в сбыте поддельных банкнот. Их взяли зимой этого года после того, как они устроили с фальшивками гастроль по мордовским магазинам.

В феврале этого года к оперативникам МВД по РМ поступили сообщения из шести торговых точек Саранска и районов республики об обнаружении фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК установили причастных к сбыту фальшивок двух мужчин, передвигающихся на автомобиле «Киа Рио». Схема совершения преступления во всех случаях была одинаковой. Поддельными пятитысячными купюрами злоумышленники расплачивались в небольших магазинах за покупку алкогольных напитков и продуктов на небольшую сумму. Забрав сдачу, они скрывались с места преступления.

Вскоре было установлено, что к преступлениям причастны 30- и 32-летний уроженцы Республики Армения. Они были задержаны по месту жительства в городе Домодедово и Ростове-на-Дону. В Мордовию деятели приехали с целью сбыта фальшивок, приобретенных у неустановленного лица.

Приговором суда им назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.