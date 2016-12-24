Гибельное ДТП

Сын погибшего в аварии руководителя Управления пенсионного фонда в Саранске также скончался в больнице

Резонансное ДТП, случившееся 16 августа на трассе Саранск - Рузаевка, вновь напомнило о себе трагичными последствиями. 19-летний сын погибшего в этой аварии руководителя Управления пенсионного фонда в Саранске Николая Суркова также скончался в больнице.

Отец и сын Сурковы получили тяжелые травмы при неудачном обгоне, который предпринял находившийся за рулем «Мазды» Сурков-старший. Сначала японский седан врезался в грузовик «Мерседес», затем машину отбросило на следовавший в попутном направлении «Рено Флюенс».

У 57-летнего Николая Суркова медики зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа, а также множество других повреждений. Кирилл Сурков пострадал в ДТП не менее серьезно - у него оказалась закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб легких, перелом грудины.

Руководителя Управления пенсионного фонда в Саранске вскоре после аварии перевезли из Саранска в столичный госпиталь им. Бурденко. Там московские специалисты высочайшей квалификации провели операцию, но она не помогла спасти жизнь нашему земляку. За жизнь его сына Кирилла также боролись врачи московского госпиталя, куда парня доставили на реанимационном автомобиле. Но усилия врачей оказались тщетны - тяжелейшие травмы не оставили ему шансов на выживание.

Сотрудники Пенсионного фонда Мордовии выражают искренние соболезнования семье погибшего.



