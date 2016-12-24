Разорительная связь

На минувшей неделе 46-летний житель пригородного поселка Николаевка провернул многоходовую комбинацию, в результате которой хотел украсть у своей пассии деньги и при этом остаться «чистеньким». Но хитроумного товарища оперативники полиции вывели на чистую воду.

А началось все с того, что к полицейским обратилась 38-летняя жительница Саранска. Она сообщила, что из ее квартиры были похищены денежные средства в сумме 42 тысячи рублей. В этот день она согласилась на предложение знакомого покататься на автомобиле. В ходе этого автопроменада женщина заезжала в салон красоты, где потратила время на сеанс украшательства, а вернувшись домой, обнаружила исчезновение накоплений.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению денег причастен 46-летний безработный знакомый дамы, проживающий в Николаевке. Во время поездки на машине его спутница на одной из остановок отлучилась за кофе, что позволило кавалеру забрать из ее сумки ключи от квартиры. Затем он отвез женщину в салон красоты, а сам поехал к ней домой. Мужчина прекрасно знал, где хозяйка квартиры хранит денежные средства, так как часто бывал у нее в гостях. Деньги он забрал из шкатулки, которая находилась в шкафу. Когда знакомая вернулась из салона, он уже был с машиной на месте и незаметно подложил ключи обратно в ее сумку.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Ранее он был судим за совершение аналогичного преступления.