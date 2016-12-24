Петр Тултаев превратил пятницу в «мэрскую субботу»

Традиционная «мэрская суббота» на сей раз началась еще в пятницу. Вечером 4 сентября Глава Саранска Петр Тултаев оценил темпы и качество дорожно-ремонтных работ в пригородном поселке Николаевка.

На Школьной площади практически все готово. Здесь восстановлено дорожное полотно, сооружен пешеходный тротуар протяженностью 380 метров. Реализация данного проекта обошлась в 7,1 млн рублей. Еще 6,6 миллиона затрачено на реконструкцию 760-метрового участка по ул. Кооперативной.

Воспользовавшись предоставленной возможностью, жители улицы буквально забросали Петра Тултаева своими просьбами, вопросами и пожеланиями. Прежде всего, прозвучало требование оборудовать восстанавливаемый отрезок «лежачим полицейским». Причина известна: по добротной, ровной магистрали иные водители, позабыв о ПДД и пешеходах, так и норовят промчаться на приличной скорости. Справедливое замечание было принято во внимание. «Искусственные неровности» появятся на дороге перед ее официальным открытием.

Заодно граждане попросили установить и бордюры. Специалисты, впрочем, пояснили, что это не предусмотрено проектом. Обочины будут укреплены щебнем. Причем такой вариант имеет свои преимущества.

Прозвучали также просьбы расширить проезжую часть, но они были отклонены. Во-первых, это не предусмотрено проектом - ремонт проводится в существующих границах дорожного полотна. Во-вторых, избыточная ширина дороги неизменно вызовет множество нареканий из серии «опять превратили жилую зону в магистраль». Ну и наконец, следует учесть, что ранее эта инициатива нигде и никогда не озвучивалась.

Во многом по тем же мотивам пришлось отклонить просьбу о сооружении тротуара и на противоположной стороне дороги. Проведение таких работ не предусмотрено проектом.

В ходе импровизированного диалога граждане подняли и ряд проблем, не связанных с дорожным строительством. Так, жильцы дома № 19 по улице Кооперативной выразили недовольство скоплением дождевых и талых вод во дворе. Недостатки были выявлены после проведенного в 2018 году благоустройства придомовой территории. В ходе ремонта строители уложили новый асфальт, сделали тротуар, парковку, оборудовали наружное освещение. Но не обратили при этом внимания на созданный «перепад высот». Выслушав жалобы, Петр Тултаев распорядился соорудить асфальтный валик перед входной группой многоквартирного дома.

Похожую историю рассказал градоначальнику и житель одного из частных домов. Во двор его тоже стекает вода с находящегося поблизости тротуара. Предложение оборудовать водоотвод гражданина вполне устроило.

А вот дому № 7, как выяснилось, срочно нужна детская площадка. Оперативно обустроить ее, правда, едва ли удастся. Необходимы финансовые ассигнования в рамках действующих целевых программ. И самое главное - требуется инициатива собственников.

Немало нареканий было высказано и в адрес компании «Ремондис» - регионального оператора по вывозу ТКО. Мусор с контейнерной площадки у дома № 18, как утверждалось, убирается нерегулярно. «Вокруг контейнеров они отказываются убирать, - сетовали жители. - Приходится каждый раз это делать домоуправлению или оставлять заявки на вывоз веток и строительного мусора, который приносят жители частного сектора, в диспетчерскую службу города».

«К сожалению, политика оператора такова, что, установив себе нормы, сверх них выполнять работы они не готовы. Будем помогать вам по мере возможностей», - констатировал мэр города.

Еще одна важная тема - обслуживание газового оборудования. Люди высказали опасение, что постоянные его проверки повлекут за собой взимание дополнительных средств. Коммунальщики в ответ пояснили, что ранее проверялись индивидуальные приборы учета в квартирах (эту услугу оплачивают сами граждане), а теперь - общедомовое оборудование, плата за обслуживание которого взимается по строке «Текущий ремонт МКД». Мэр города поручил районным властям взять этот вопрос под контроль.

Под занавес беседы была озвучена просьба о восстановлении остановочных павильонов в поселке Николаевка. «Таких остановок у нас в городе почти полтора десятка, - пояснил Глава Саранска. - Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства поручено рассмотреть этот вопрос. По возможности постараемся оперативно устранить указанные неудобства».