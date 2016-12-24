Мордовия цифровизируется

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Глава РМ Владимир Волков и Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иван Зима рассмотрели вопросы внедрения и развития в регионе новых информационно-коммуникационных технологий, систем и продуктов.
Было отмечено, что взаимодействие региональных властей и «Ростелекома» складывается эффективно, в частности по реализации на территории республики проектов в сфере развития информационных систем. Совместная работа ведется в рамках проекта «Подключение к сети Интернет социально значимых объектов на территории РМ». Речь идет об обеспечении интернетом школ и организаций среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктов, объектов МЧС, Росгвардии, МВД, органов государственной власти и местного самоуправления, избирательной системы. Кроме того, с участием ПАО «Ростелеком» в Мордовии реализован проект «Интеллектуальный безопасный регион», состоящий из подсистем фотовидеофиксации нарушений правил безопасности дорожного движения и интеллектуального видеонаблюдения.
В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества по развитию информационных систем в части обеспечения безопасности на территории республики, внедрению новых информационно-коммуникационных технологий в сфере транспорта, здравоохранения, строительства, образования. Кроме того, «Ростелеком» продолжит работу по обеспечению жителей населенных пунктов Мордовии доступом к широкополосному интернету. По словам директора филиала ПАО «Ростелеком» в РМ Сергея Толстограева, за два года в республике введены в эксплуатацию почти 25 тысяч портов – это обеспечивает возможность подключения к широкополосному интернету частного сектора, в основном расположенного в районах республики. В планах подключение ещё около 10 тысяч портов также к домовладениям частного сектора районных центров.
Владимир Волков подчеркнул, что при реализации проектов цифровизации на территории республики есть возможность использовать продукцию местных производителей современных волконно-оптических кабелей, уникальное производство которых налажено в Мордовии.
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