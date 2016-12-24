Проверки продолжаются

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Администрация Саранска обновила сведения о количестве зафиксированных на территории Саранска случаев нарушения антивирусных требований. Всего с 8 мая по 4 сентября составлено 89 таких актов. 27 объектов потребительского рынка (магазинов, парикмахерских, аптек) проверено в период с 31 августа по 4 сентября. Выявлено 3 нарушения. В их числе - отсутствие средств защиты у продавцов, обслуживание покупателей, находившихся без масок и перчаток.

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