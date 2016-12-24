В Саранске определены новые дворы для благоустройства

На прошедшем в пятницу заседании городской общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» определен список придомовых территорий для проведения благоустройства в новом году.

Заявки, как сообщил и.о. первого заместителя главы Саранска – директор департамента городского хозяйства Евгений Кручинкин, принимались с 5 по 25 августа. Всего поступило 77 предложений – на 14 меньше, нежели годом ранее. Правда, и объемы финансирования несколько уменьшились - 32 миллиона 470 тысяч рублей, то есть на 5 млн. меньше, чем в предыдущем периоде. Вдобавок изменились и требования к оформлению документов. Пакет стал более объемным. Наибольшую активность на сей раз проявили жители Ленинского района - 28 инициатив. От жителей Октябрьского района получено 26 предложений, от Пролетарского - 23.

После проверки количество материалов сократилось до 39-ти. Остальные были отклонены по причине несоответствия установленным требованиям. Замечания касались, в основном, некачественной подготовки реестра собственников жилых помещений, неверного расчета голосов собственников, неточного указания планируемых работ и определения объемов трудового участия.

В дальнейшем территории оценивались уже по бальной системе. Среди прочего, учитывались сроки подачи заявок, степень физического износа двора, состояние самого МКД и финансовая дисциплина собственников. Таким образом, был сформирован список, состоящий из 19 дворовых территорий. Ниже мы приводим их адреса.

Пролетарский район:

ул. Веселовского, д. 49,

ул. Миронова, д. 10Б,

ул. Победы, д. 25,

ул. Победы, д. 25А,

ул. Воинова, д. 2, корп. 1,

ул. Веселовского, д. 41,

ул. Веселовского, д. 53,

ул. Пушкина, д. 30А.

Ленинский район:

ул. Ульянова, д.75,

ул. Коммунистическая, д. 95,

ул. Р. Люксембург, д. 24,

ул. Энгельса, д. 15, корп. 1 и 2,

ул. Кутузова, д. 2,

ул. М. Расковой, д. 24,

ул. Терешковой, д. 24.

Октябрьский район:

ул. Сущинского, д. 3,

пр. 70 лет Октября, д. 108,

пр. 70 лет Октября, д. 112,

ул. Гожувская, д. 39.