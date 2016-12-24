В Саранске определены новые дворы для благоустройства

«На стройках провожу больше времени, чем в рабочем кабинете»
Глава РМ Владимир Волков рассказал о драйверах развития и перспективах строительной отрасли республики
На прошедшем в пятницу заседании городской общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» определен список придомовых территорий для проведения благоустройства в новом году.
Заявки, как сообщил и.о. первого заместителя главы Саранска – директор департамента городского хозяйства Евгений Кручинкин, принимались с 5 по 25 августа. Всего поступило 77 предложений – на 14 меньше, нежели годом ранее. Правда, и объемы финансирования несколько уменьшились - 32 миллиона 470 тысяч рублей, то есть на 5 млн. меньше, чем в предыдущем периоде. Вдобавок изменились и требования к оформлению документов. Пакет стал более объемным. Наибольшую активность на сей раз проявили жители Ленинского района - 28 инициатив. От жителей Октябрьского района получено 26 предложений, от Пролетарского - 23.
После проверки количество материалов сократилось до 39-ти. Остальные были отклонены по причине несоответствия установленным требованиям. Замечания касались, в основном, некачественной подготовки реестра собственников жилых помещений, неверного расчета голосов собственников, неточного указания планируемых работ и определения объемов трудового участия.
В дальнейшем территории оценивались уже по бальной системе. Среди прочего, учитывались сроки подачи заявок, степень физического износа двора, состояние самого МКД и финансовая дисциплина собственников. Таким образом, был сформирован список, состоящий из 19 дворовых территорий. Ниже мы приводим их адреса.
Пролетарский район:
ул. Веселовского, д. 49,
ул. Миронова, д. 10Б,
ул. Победы, д. 25,
ул. Победы, д. 25А,
ул. Воинова, д. 2, корп. 1,
ул. Веселовского, д. 41,
ул. Веселовского, д. 53,
ул. Пушкина, д. 30А.
Ленинский район:
ул. Ульянова, д.75,
ул. Коммунистическая, д. 95,
ул. Р. Люксембург, д. 24,
ул. Энгельса, д. 15, корп. 1 и 2,
ул. Кутузова, д. 2,
ул. М. Расковой, д. 24,
ул. Терешковой, д. 24.
Октябрьский район:
ул. Сущинского, д. 3,
пр. 70 лет Октября, д. 108,
пр. 70 лет Октября, д. 112,
ул. Гожувская, д. 39.
Глава РМ Владимир Волков рассказал о драйверах развития и перспективах строительной отрасли республики
«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции
Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил результаты работы «Биохимика» по выпуску препарата против коронавируса
Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?
Глава РМ оценил перспективы развития района
Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей
Провел очередную «мэрскую субботу» Петр Тултаев
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
Руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске после ДТП угодил в реанимацию вместе с сыном