Выздоравливающих больше

Репортер

За последние сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, 38 человек выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (14); Рузаевском районе (6); Ковылкинском, Чамзинском, Дубенском районах (по 2); Торбеевском, Большеберезниковском, Кадошкинском, Лямбирском районах (по одному). Один из заболевших имеет регистрацию в Москве.

Посмотреть статистику по районам Мордовии можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 13 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 79 лет. Моложе 30 лет 2 человека. 

За период пандемии в Мордовии выявлено 5587 случаев коронавируса. 4403 человека выздоровели. 38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 3 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 549 человек на стационарном лечении

- 873 человека под наблюдением дома.

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