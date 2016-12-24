Выздоравливающих больше

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За последние сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, 38 человек выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (14); Рузаевском районе (6); Ковылкинском, Чамзинском, Дубенском районах (по 2); Торбеевском, Большеберезниковском, Кадошкинском, Лямбирском районах (по одному). Один из заболевших имеет регистрацию в Москве.
Посмотреть статистику по районам Мордовии можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 13 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 79 лет. Моложе 30 лет 2 человека.
За период пандемии в Мордовии выявлено 5587 случаев коронавируса. 4403 человека выздоровели. 38 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 3 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 549 человек на стационарном лечении
- 873 человека под наблюдением дома.
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