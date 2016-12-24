В жилом комплексе «Восточный» р.п. Луховка построили новый корпус «Детского сада №93»

Наш город

1 сентября свои двери для малышей распахнул новый корпус «Детского сада №93» на 160 мест в жилом комплексе «Восточный» р.п. Луховка. Новому жилому массиву, удаленному от городской инфраструктуры, где проживает большое количество семей с детьми и который продолжает разрастаться благодаря индивидуальному жилищному строительству, детский сад был просто необходим.

Работы проводились в рамках в рамках реализации национального проекта «Демография». В общей сложности на строительство нового корпуса было направлено почти 146 миллионов рублей, большая часть из которых – федеральные средства. Строительство подрядная организация АО «Транс-Север» начала в минувшем году. В конце лета было полностью готово и само здание, и прилегающая к нему территория, выполнена внутренняя отделка всех помещений.

Здесь оборудованы музыкальный и спортивный залы, компьютерный класс, сформировано семь групп для пребывания детей.

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