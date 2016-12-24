Озеро Байкал можно будет увидеть в парке им. А.С. Пушкина

4 сентября в 16:00 в городском парке им. А.С. Пушкина пройдет фотовыставка, посвященная главной природной достопримечательности России – озеру Байкал. Также, с выставки будет организован прямой эфир в социальной сети Instagram в аккаунте mol13rus.

На выставке будут представлены работы молодых фотографов со всей России, которые были сделаны в рамках Всероссийского фотопленэра «Байкал для каждого», проходившего с 14 по 19 февраля 2019 года на берегу озера Байкал и объединившего 50 фотографов от Калининграда до Владивостока.

«В этом году у меня не получилось принять участие в фестивале «Таврида Арт», поэтому я решила провести мероприятие в рамках фестиваля стримов и концертов во дворах «Таврида рядом». Сейчас, как никогда мы понимаем ценность подобных событий: их отсутствие во время пандемии дало заскучать многим. Благодаря этой выставке, жители нашего города окунутся в атмосферу зимнего Байкала, и возможно в перспективе запланируют свое следующие путешествие не в Турцию, а в Иркутск» - рассказала организатор выставки.

Организатором выставки выступит ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр» совместно с фотографом и участником фотопленэра Еленой Лашмановой. Данное мероприятие проводится в рамках фестиваля стримов и концертов во дворах «Таврида рядом».