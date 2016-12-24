Комфортная среда

С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?

Три города Мордовия получат в общей сложности 170 миллионов рублей в виде гранта от федерального бюджета за победу в IV Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Темникову и Ардатову причитается по 50 миллионов, Рузаевке – 70 миллионов рублей.





«Благоустройство городов, создание и поддержание в них комфорта – одна из важнейших наших задач. И не секрет, что малым городам найти средства на эти цели очень непросто. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы в этом году проекты от нашей республики были максимально проработанными, качественными, чтобы они удовлетворяли, в первую очередь, пожеланием самих жителей. Кроме того, в начале года мы обратились к президенту России с просьбой удвоить призовой фонд конкурса, чтобы помочь в реализации большего числа хороших идей. Результат вы видите: три из четырех проектов, заявленных от городов Мордовии, вошли в список победителей», - рассказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев.

По решению федеральной конкурсной комиссии, Рузаевка победила в категории «малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек», Темников и Ардатов – в категории «малые города с численностью населения до 20 тысяч человек». Призовые деньги пойдут непосредственно на реализацию проектов благоустройства в течение 2021-22 годов. Рузаевка и Темников получит средства на благоустройство своих парков, в Ардатове будет реконструирована Базарная площадь.

«Очень рад за земляков, от всей души их поздравляю с этой победой! Подготовить достойный и соответствующий всем требованиям проект было непросто. Учитывалась социально-экономическая обоснованность выбора территории, сохранение её исторического облика, качество планировки и архитектурных решений. Обязательным условием была также синхронизация с другими строительными и ремонтными работами в поселении. Особое внимание уделялось участию самих жителей в реализации проекта», - пояснил депутат.

Всего конкурсная комиссия определила 160 лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях страны. Ранее, за три предыдущих года проведения конкурса, подобные гранты получили 240 городов, из них более 80 уже завершили свои проекты.