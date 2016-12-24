В Дубенском районе – новый и.о. главы

Репортер

На очередной сессии Дубёнского райсовета внесены изменения в структуру муниципальной администрации и объявлен кадровый конкурс на замещение должности главы. Первым заместителем руководителя района назначен 50-летний Виктор Нефёдов, трудившийся в течение многих лет в сельском хозяйстве района, пройдя путь от колхозного агронома до руководителя крупного сельхозпредприятия. Он же будет исполнять обязанности главы района.

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