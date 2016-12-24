В Дубенском районе – новый и.о. главы

Отец за сына
Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына
На очередной сессии Дубёнского райсовета внесены изменения в структуру муниципальной администрации и объявлен кадровый конкурс на замещение должности главы. Первым заместителем руководителя района назначен 50-летний Виктор Нефёдов, трудившийся в течение многих лет в сельском хозяйстве района, пройдя путь от колхозного агронома до руководителя крупного сельхозпредприятия. Он же будет исполнять обязанности главы района.
Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына
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