В Дубенском районе – новый и.о. главы

На очередной сессии Дубёнского райсовета внесены изменения в структуру муниципальной администрации и объявлен кадровый конкурс на замещение должности главы. Первым заместителем руководителя района назначен 50-летний Виктор Нефёдов, трудившийся в течение многих лет в сельском хозяйстве района, пройдя путь от колхозного агронома до руководителя крупного сельхозпредприятия. Он же будет исполнять обязанности главы района.