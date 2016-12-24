В Зубово-Полянском районе налажен выпуск топливных гранул

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Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новое деревообрабатывающее производство в одном из самых отдаленных населенных пунктов республики - селе Выша Зубово-Полянского района.
Цех по выпуску топливных гранул в определенной степени является уникальным. Продукция его отправляется как в другие регионы России - где уровень газификации не столь высок, как в Мордовии, так и на экспорт, в страны Евросоюза. К тому же в переработку идет низкосортная древесина, которая прежде никак не использовалась. А это помогает освобождать площади для лесовосстановления.
«В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» республика должна получить в текущем году 57 млн. рублей, - сообщил посетивший Вышу заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. - Часть ассигнований направляется на восстановление лесных насаждений, остальные – на техническое переоснащение лесопожарных станций, закупку пожарной техники. По первому направлению освоено около половины средств. И мы убеждены, что до конца года плановые показатели будут достигнуты. Об успешном проведении противопожарных мероприятий в свою очередь может свидетельствовать тот факт, что в регионе зафиксировано только два возгорания на площади 4 га. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство региона за успешное прохождение лесопожарного сезона».
Есть, впрочем, и еще один неоспоримый плюс. В рамках реализации инвестиционного проекта на деревообрабатывающем комбинате дополнительно было создано 20 рабочих мест. Иными словами, численность персонала предприятия разом выросла на треть! Причем, в дальнейшем количество работников планируется довести до 110 человек.
«Это мощный фактор дальнейшего социально-экономического развития территорий, - подчеркнул Владимир Волков. - Пока есть производства, школы, дороги, села будут жить! Немаловажно также, что на переработку идет осина. Я не раз говорил о необходимости ее своевременной уборки, а в идеале - об использовании для хозяйственных нужд. Теперь такие возможности у нас есть!»
Депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев отметил, что есть планы по дальнейшей работе в этом направлении, второе такое производство может быть создано в Ширингушах. Немалые надежды возлагаются также на приход в район группы «Талина», которая займется развитием сельскохозяйственного производства, и в частности - строительством крупных животноводческих комплексов.
В ходе рабочей поездки Глава РМ и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства побывали на Уметской пожарно-химической станции. Сейчас в ее состав входят региональная диспетчерская служба лесного хозяйства и 9 лесопожарных станций. По сравнению с «огненным 2010-м» их оснащение улучшилось в разы. Только за минувшие два года, например, получено свыше 30 единиц лесопожарной техники. На предупреждение возгораний в лесных массивах ныне работает мощный технологический комплекс. 16 камер видеонаблюдения на вышках сотовой связи охватывают 430 тысяч гектаров площадей – 63 процента всего лесного фонда республики! Диспетчерская служба в круглосуточном режиме отслеживает обстановку, координирует деятельность сил и средств пожаротушения.
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