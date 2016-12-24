В Мордовии пожар унес жизни троих детей

Репортер

Как сообщило ГУ МЧС по РМ, 2 сентября в 01 час 20 минут в пожарно-спасательную службу Ичалковского района поступило сообщение о пожаре в поселке Кемля на улице Терешковой в доме № 38.

В двухквартирном жилом доме произошел пожар в квартире №1, которая находилась в хозяйстве женщины 1958 г.р. Также в данной квартире проживала еще одна женщина (ее год рождении в настоящее время устанавливается) с несовершеннолетними детьми - 2 девочками и 2 мальчиками. Пожарно-спасательную службу вызвали соседи из квартиры №2.

Выбраться из горящего помещения удалось двум женщинам, одна из которых успела вынести из квартиры самого младшего ребенка.

В результате пожара погибли три ребенка - мальчик 2012 г. р, девочка 2013 г.р. и девочка 2014 г.р. Причина пожара устанавливается.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Гришина закрыли

Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей

Только классные часы

В Мордовии принято решение отказаться от проведения 1 сентября праздничных линеек в школах

Отец за сына

Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу