В Мордовии пожар унес жизни троих детей

Как сообщило ГУ МЧС по РМ, 2 сентября в 01 час 20 минут в пожарно-спасательную службу Ичалковского района поступило сообщение о пожаре в поселке Кемля на улице Терешковой в доме № 38.

В двухквартирном жилом доме произошел пожар в квартире №1, которая находилась в хозяйстве женщины 1958 г.р. Также в данной квартире проживала еще одна женщина (ее год рождении в настоящее время устанавливается) с несовершеннолетними детьми - 2 девочками и 2 мальчиками. Пожарно-спасательную службу вызвали соседи из квартиры №2.

Выбраться из горящего помещения удалось двум женщинам, одна из которых успела вынести из квартиры самого младшего ребенка.

В результате пожара погибли три ребенка - мальчик 2012 г. р, девочка 2013 г.р. и девочка 2014 г.р. Причина пожара устанавливается.