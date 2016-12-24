В Торбеевском районе открылась новая школа

1 сентября Глава Мордовии открыл школу на 140 ученических меси в село Дракино Торбеевского района. Объект обошелся в 281,7 млн. рублей, 142,5 миллиона поступили из федерального бюджета, остальные – из регионального.

Учебные помещения сформированы по «блочному» принципу - каждый блок имеет отдельный вход. Есть кабинеты труда, спортивный и актовый залы, медпункт. В ближайшее время начнут работать спортивные секции и кружки. На уровне находится и техническая оснащенность учебного заведения - закуплены швейно-вышивальная машина с компьютерным управлением, 3 базовых робототехнических набора, 13 компьютеров, 77 ноутбуков, 25 планшетов и 21 интерактивная панель. Также оборудованы интерактивный комплекс и мобильный лингафонный кабинет. Организована и доставка школьников из соседней Кажлодки

Прежде всего, руководитель региона заглянул в первый класс, где занимались 11 человек. Дети не растерялись. «А мы теперь все время в школе учиться будем, или дома, на «удаленке»? – простодушно спросила девочка Катя. «Сложно сказать, — ответил руководитель региона. - Постараемся оставить вас в школе. Ведь все мы так к этому готовились». «Но, к сожалению, не всё от нас зависит, — добавил приехавший на открытие школы депутат Госдумы от Мордовии Виктор Кидяев.

«Вы тоже прививку будете делать?», - поинтересовался ученик Сережа. «Буду! Мне одну уже сделали, скоро еще сделают одну или две», - ответил Владимир Волков. После чего, расписавшись на память на интерактивной доске, проследовал в спортзал. Без традиционного пенальти не обошлось. Мяч с первого же удара оказался в сетке ворот.

Далее Глава пообщался в актовом зале с педагогами и родителями. «Помните, несколько лет назад просили построить в Дракино дорогу и школу? – обратился к ним региональный руководитель. - Так и случилось! А если в каждой семье по несколько детей будет – и еще одну школу построим».