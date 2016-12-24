«Обратите на этот участок внимание!»

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Мэр Саранска Петр Тултаев потребовал активизировать работу с организациями, проводящими земляные работы. «Этим вопросом нужно заниматься предметно, чтобы не оставалось больших ям около многоквартирных домов! - подчеркнул градоначальник. - Если необходимо - применяйте меры воздействия в соответствии с имеющимися полномочиями».

«В выходной ко мне обратился гражданин по поводу проваливающегося грунта в районе Центрального рынка, на улице Полежаева, - пояснил мэр. - Еще месяц назад люди приглашали специалистов АО «СаранскТеплоТранс». Несколько раз звонили, делали заявки… Но реакции до сих пор нет. Как будто ответственное предприятие находится в другом государстве! Обратите на этот участок внимание!»
По информации административно-технической инспекции, между тем, в августе было выдано 130 разрешений на проведение земляных работ, принято 209 ордеров. За последнюю неделю количество несданных мест сократилось со 124 до 116.

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