Кино с удовольствием

Денег будет больше
Мордовия проводит колоссальную работу по оздоровлению финансов
25-летний житель Саранска на прошлой неделе стал очередной жертвой мошеннического развода с помощью сайта-двойника.
Решив скрасить вечер выходного дня, парень нашел в Интернете сайт по продаже билетов в кинотеатр. Владельцы заведения предлагали посетителям комфортные условия в виде предоставления в аренду на несколько часов персонального мини-зала для просмотра кинофильмов. В таком «кинокабинете» есть большая ТВ-панель, имеется хорошая звуковая аппаратура и установлен удобный диван.
Стоит аренда несколько тысяч рублей, но главное - клиент мог оплатить и компанию девушки, готовой сопроводить на диванчике его кино-просмотры. Ничего это не напоминает?
Так или иначе, молодой человек для оплаты билетов перешел по ссылке на страницу, оказавшуюся сайтом-двойником, где ввел все данные своей банковской карты. После чего с его счета было списано более 28 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Мордовия проводит колоссальную работу по оздоровлению финансов
Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...
Житель Яваса получил срок за торговлю поддельным алкоголем
Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать
Провел очередную «мэрскую субботу» Петр Тултаев
Глава Мордовии Владимир Волков провел в понедельник заседание регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.
В республике сняли ограничения на работу спортивной отрасли
За ненадлежащую подготовку к зиме отдельные управляющие компании могут лишиться лицензий
Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей
Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей