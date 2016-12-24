Кино с удовольствием

25-летний житель Саранска на прошлой неделе стал очередной жертвой мошеннического развода с помощью сайта-двойника.

Решив скрасить вечер выходного дня, парень нашел в Интернете сайт по продаже билетов в кинотеатр. Владельцы заведения предлагали посетителям комфортные условия в виде предоставления в аренду на несколько часов персонального мини-зала для просмотра кинофильмов. В таком «кинокабинете» есть большая ТВ-панель, имеется хорошая звуковая аппаратура и установлен удобный диван.

Стоит аренда несколько тысяч рублей, но главное - клиент мог оплатить и компанию девушки, готовой сопроводить на диванчике его кино-просмотры. Ничего это не напоминает?

Так или иначе, молодой человек для оплаты билетов перешел по ссылке на страницу, оказавшуюся сайтом-двойником, где ввел все данные своей банковской карты. После чего с его счета было списано более 28 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.