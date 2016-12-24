Продали через онлайн-магазин более 35 килограммов «травки»

Репортер

Четверо жителей Саранска в ближайшее время предстанут перед судом по обвинению в сбыте наркотических средств и незаконном культивировании дурман-травы.

Как установило следствие, молодые люди в период с июня 2019-го по январь 2020 года продавали через онлайн-магазин заинтересованным клиентам марихуану. Действуя в составе организованной группы, они смогли реализовать более 35 килограммов «травки».

Сотрудники полиции также выяснили, что в надворных постройках в селе Шишкеево Рузаевского района они выращивали «коноплю». В ходе обысков сотрудниками УНК МВД по РМ было изъято 25 горшков с этим запрещённым растением, общая масса которого в высушенном виде составила 147,5 грамма.

По информации следствия, за не такой уж длительный период противоправной деятельности доход обвиняемых составил более 800 тысяч рублей.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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