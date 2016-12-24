Безвыигрышная лотерея

Репортер

За минувшую неделю сразу несколько жителей республики стали жертвами аферистов, польстившись на призы в липовых лотереях.

Так, в Саранске 24-летний безработный лишился 7026 рублей. В одной из социальных сетей парень увидел сообщение о проведении лотереи, организаторы которой обещали победителям гарантированные подарки в виде дорогой бытовой техники. Одним из условий участия в розыгрыше была регистрация на интернет-сайте, на котором молодой человек ввел данные своей банковской карты, включая пришедший в смс-сообщении код. После чего с его счета были списаны все денежные средства. Осознав, что стал жертвой мошенников, житель Саранска пришел в полицию.

Еще одной пострадавшей стала 26-летняя работница пиццерии столицы Мордовии. При просмотре публикаций в социальной сети она увидела объявление, в котором сообщалось, что девушка выиграла 3 тысячи долларов. Но для получения приза требовалось уплатить комиссию в размере 5159 рублей. Барышня заплатила нужную сумму, но выигрыш так и не получила. Через некоторое время жительница города обратилась в полицию.

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