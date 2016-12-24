1 сентября в Саранске открылся еще один детский сад

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Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?
Вчера в Саранске стало на один современный детский сад больше. Свои двери распахнул «Центр развития ребенка - Детский сад № 10 «Топтыжка» в новом жилом микрорайоне на улице Б. Хмельницкого.
Вместимость дошкольного учреждения - 240 мест, здесь сформировано 12 групп, из которых 11 - общеразвивающей направленности и одна группа на 12 мест - для детей с нарушениями речи. В детском саду оборудованы бассейн, актовый зал и компьютерный класс.
Строительство нового детского сада велось в рамках федерального и регионального проектов. Стоимость объекта составила 207,9 миллиона рублей, из которых 109 миллионов были выделены из бюджета Саранска.
Во вторник новый детсад посетили Глава РМ Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев. Осмотр начался с медицинского блока. Он оснащен по самым современным стандартам. Есть даже ингалятор, специальные облучатели и аппарат для приготовления кислородных коктейлей. В прививочном кабинете речь зашла о проведении вакцинации. Медработники пожаловались, что многие родители отказываются прививать детей. «И напрасно, - ответил Глава республики. - Мне, например, уже сделали прививку от пневмококка, а в середине сентября будет еще одна - от гриппа».
В новом дошкольном учреждении есть и свой бассейн-«лягушатник». Его глубина не превышает 60 сантиметров, чего вполне достаточно, чтобы научить ребенка плавать или хотя бы держаться на воде. Такие занятия будут проводиться небольшими группами, по 8 человек в каждой.
Продемонстрировали гостям и другие помещения – комнаты для занятий, актовый зал и компьютерный класс. В школу дети пойдут уже подготовленными, умея читать, писать и пользоваться современной техникой.
«Хороший садик: современный, востребованный», - подытожил Владимир Волков. К слову, по нацпроекту «Демография» в Мордовии продолжается строительство еще 6 детсадов на 838 мест - в поселке Ялга, в селе Белозерье Ромодановского района, в Дубенках, Атюрьеве, Ардатове и Рузаевке. А до конца следующего года в эксплуатацию будут сданы детсады в Зубовой Поляне и Саранске.
Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?
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