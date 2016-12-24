Саранск начинает готовиться к юбилею

Предстоящий год обещает стать особенным для столицы Мордовии. В 2021-м Саранску исполнится 380 лет.

Подготовка к юбилею города уже идет. На минувшей неделе, к примеру, в краеведческом музее имени И.Д. Воронина была открыта выставка «Саранск через призму фотообъектива», на которой представлены 27 исторических и 10 современных работ. Каждый снимок при этом снабжен QR-кодом для мобильных устройств, позволяющим «уйти в прошлое», а то и совершить виртуальную прогулку по «старому» Саранску.

Оригинальность идеи оценил и нынешний Глава города Петр Тултаев. - «Задумка пользуется популярностью, людям интересна история города. Необходимо подготовить предложения по празднованию предстоящего юбилея, исходя из наших возможностей. Может быть, стоит продумать создание юбилейного альбома «Старый новый Саранск».