Саранск начинает готовиться к юбилею

Нарубил на статью
Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей
Предстоящий год обещает стать особенным для столицы Мордовии. В 2021-м Саранску исполнится 380 лет.
Подготовка к юбилею города уже идет. На минувшей неделе, к примеру, в краеведческом музее имени И.Д. Воронина была открыта выставка «Саранск через призму фотообъектива», на которой представлены 27 исторических и 10 современных работ. Каждый снимок при этом снабжен QR-кодом для мобильных устройств, позволяющим «уйти в прошлое», а то и совершить виртуальную прогулку по «старому» Саранску.
Оригинальность идеи оценил и нынешний Глава города Петр Тултаев. - «Задумка пользуется популярностью, людям интересна история города. Необходимо подготовить предложения по празднованию предстоящего юбилея, исходя из наших возможностей. Может быть, стоит продумать создание юбилейного альбома «Старый новый Саранск».
Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей
Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать
Провел очередную «мэрскую субботу» Петр Тултаев
Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие
Глава Мордовии Владимир Волков провел в понедельник заседание регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.
Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...
Мордовия проводит колоссальную работу по оздоровлению финансов
Накануне судебного разбирательства Глава Дубенского района Сергей Плешаков покинул свой пост
В райцентре в сентябре откроется новый тепличный комплекс по выращиванию роз
Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?