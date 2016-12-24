Работникам мэрии вновь раздадут повязки дружинников

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С пятницы муниципальные служащие Саранска вновь будут дежурить на улицах города в составе добровольных народных дружин. Петр Тултаев поручил ответственным за данное направление работы возобновить эту полезную традицию.
В деятельности добровольных народных дружин городские чиновники участвовали регулярно начиная с 2014 года. К патрулированию привлекали, как правило, мужчин. Но в прошлом году к охране правопорядка стали привлекать и женщин, изъявивших такое желание. Благодаря им численность муниципальных служащих с повязками на рукавах выросла чуть ли не в два раза - до 140 человек. В 2020-м дружинники по понятным эпидемиологическим причинам на дежурства пока не выходили. Совместные с сотрудниками правоохранительных органов рейды традиционно проводились с апреля по октябрь.
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