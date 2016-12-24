Глава города призвал «навалиться» на подготовку жилья к зиме

В понедельник на оперативном совещании в администрации города вновь был поднят вопрос о подготовке коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

Как доложили главы районов, управляющие компании работают в соответствии с утвержденным графиком. Прозвучала на планерке информация и о готовности объектов АО «СаранскТеплоТранс». По теплопунктам сей показатель составляет 81%, по насосным станциям - 78% и котельным - 41%. Опрессовка сетей выполнена на 90%. Большое количество актов приемки МКД по-прежнему находится на проверке в ПАО «Т Плюс»…

«Проценты - это хорошо, но даже два дома - это конкретные квартиры и люди, - заметил мэр Саранска Петр Тултаев. - Задача - на текущей неделе завершить работы. К тому же не забывайте, что нужно получить еще и паспорт готовности города в Ростехнадзоре… У нас не так много времени осталось - учитывая, что отопление в школах и детских садах будет включено на несколько дней раньше. Процент готовности низкий. Собирайтесь, обсуждайте, докладывайте и принимайте меры. На эту проблему мы должны навалиться со всей своей силой».



