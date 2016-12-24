Дворник против полицейского

Избитая работница домоуправления добилась приговора участковому полиции

На минувшей неделе в долгом противостоянии саранского дворника Нины Кузовенковой и участкового уполномоченного отдела полиции № 1 УМВД по Саранску Илгиза Шехмаметьева была поставлена точка. Октябрьский районный суд огласил приговор полицейскому, обвиненному в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Эта история началась еще в ноябре 2018 года. «В то время я работала дворником в домоуправлении № 46, сейчас я на пенсии, - рассказала Нина Кузовенкова. - 23 ноября я с утра снег чистила. Днем проходила мимо опорного пункта полиции по улице Студенческой, 3. Меня окликнул участковый Шехмаметьев и приказным тоном потребовал, чтобы я убралась возле его опорного пункта. Я не стала ничего убирать, поскольку это не мой участок. Тогда полицейский догнал меня и накинулся с кулаками. Не стану повторять, как меня матом обложил, когда толкнул в спину. Спросил: «Куда ты такая-сякая бежать собралась? Под старости лет бегать научилась?»

Участковый привел женщину в отдел, кинул на пол и ударил. Затем позвонил начальнику Кузовенковой. Женщина стала кричать, что ее избивают. В участок прибежала мастер из жилищного управления, где работала дворник. К тому времени Нине Кузовенковой стало плохо, у нее подскочило давление. Пришлось вызвать «скорую помощь».

«После этого я написала на участкового заявление», - говорит пенсионерка. Практически полгода по инциденту проводилось служебное расследование. Во время него Илгиз Шехмаметьев прошел проверку на полиграфе - по ее результатам в отделе собственной безопасности регионального МВД сделали вывод, что участковый женщину не избивал. В возбуждении дела было отказано. Однако такой поворот женщину не устроил, и она написала заявление в Октябрьский следственный отдел Следственного комитета по РМ. Там состава преступления в действиях Шехмаметьева также не нашли и снова отказали в возбуждении уголовного дела.

Но пенсионерка решила упорно добиваться своего - она дошла до руководителя СКР по РМ Анатолия Ситникова. Главный следователь Мордовии изучил материалы дела и усмотрел в нем признаки преступления. Уже весной 2019 года отделом по расследованию особо важных дел СКР по РМ было возбуждено дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог». Статья о подлоге связана с тем, что Шехмаметьев сфальсифицировал административный протокол на Кузовенкову - якобы она нецензурно выражалась. Сам участковый своей вины так и не признал.

В результате долгого судебного разбирательства Илгиз Шехмаметьев был признан виновным. Суд приговорил его к 3,5 года условно. Также Шехмаметьева лишили специального звания «капитан полиции». В качестве компенсации морального вреда он обязан выплатить потерпевшей 50 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.