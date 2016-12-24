Пользователи соцсетей контролируют вывоз мусора в Саранске

Штраф для экс-главы района
Сергей Плешаков выслушал приговор за «оздоровительные» махинации
Аналитическая система «Инцидент менеджмент» фиксирует в соцсетях жалобы граждан на различные проблемы и направляет их в ответственные ведомства для принятия мер.
Одна из самых часто поднимаемых тем – вывоз мусора.
Например, недавно в одной из республиканских групп в Одноклассниках появился пост, что в Саранске на ул. Ботевградской стоят пять забитых доверху мусорных контейнеров.
Жалоба была передана в Минжилкомхоз РМ. На следующий день его представители ответили, что мусор вывезен, а в ООО «Ремондис Саранск» направлена информация о необходимости чаще вывозить мусор из контейнеров для вторичных отходов.
Администрация группы, в которой был опубликован пост, подтвердила факт выполненной работы.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео.
Расскажем, что сделано.
Сергей Плешаков выслушал приговор за «оздоровительные» махинации
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