Пользователи соцсетей контролируют вывоз мусора в Саранске

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» фиксирует в соцсетях жалобы граждан на различные проблемы и направляет их в ответственные ведомства для принятия мер.



Одна из самых часто поднимаемых тем – вывоз мусора.

Например, недавно в одной из республиканских групп в Одноклассниках появился пост, что в Саранске на ул. Ботевградской стоят пять забитых доверху мусорных контейнеров.



Жалоба была передана в Минжилкомхоз РМ. На следующий день его представители ответили, что мусор вывезен, а в ООО «Ремондис Саранск» направлена информация о необходимости чаще вывозить мусор из контейнеров для вторичных отходов.



Администрация группы, в которой был опубликован пост, подтвердила факт выполненной работы.



Если вы столкнулись с подобной проблемой, пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео.



Расскажем, что сделано.