Транспорт, маски и перчатки

В общественном транспорте Саранска продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима. Всего за минувшие три месяца (с 26 мая по 27 августа) силами работников городского транспортного управления, районных администраций и правоохранительных органов проконтролировано 15122 автобуса и троллейбуса (из них 672 – в период с 24 по 27 августа). Выявлено 6844 нарушителя. Оформлено 86 протоколов. 6758 пассажиров устранили замечания на месте (602 – в последние рейды). В автомобилях такси с 24 по 27 августа 83 человека на месте устранили замечания, на двух водителей составлены протоколы.

Проверки, как отмечается, обычно проходят в часы пик.