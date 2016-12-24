Транспорт, маски и перчатки

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В общественном транспорте Саранска продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима. Всего за минувшие три месяца (с 26 мая по 27 августа) силами работников городского транспортного управления, районных администраций и правоохранительных органов проконтролировано 15122 автобуса и троллейбуса (из них 672 – в период с 24 по 27 августа). Выявлено 6844 нарушителя. Оформлено 86 протоколов. 6758 пассажиров устранили замечания на месте (602 – в последние рейды). В автомобилях такси с 24 по 27 августа 83 человека на месте устранили замечания, на двух водителей составлены протоколы.
Проверки, как отмечается, обычно проходят в часы пик.
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