В Мордовию поступила первая партия вакцины против гриппа

Свыше 40 тысяч доз детской противогриппозной вакцины Совигрипп уже распределены по медучреждениям республики.

Планируется, что за счет средств федерального бюджета в республику поступит свыше 400 тысяч доз противогриппозной вакцины:

- 99,6 тысяч – для детей

- 303,1 тысяч – для взрослых

Также за счет средств республиканского бюджета будет закуплено 70 тысяч доз, чтобы охватить вакцинацией не меньше 60% населения Мордовии.

Роспотребнадзор отмечает, что прививки оптимально делать с сентября по ноябрь – до того, как инфекция начнет распространяться. Важно проводить вакцинацию за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Прививку могут делать все. Исключение – люди с медицинскими противопоказаниями (их около 1%).