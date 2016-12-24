В Мордовию поступила первая партия вакцины против гриппа

Гришина закрыли
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Свыше 40 тысяч доз детской противогриппозной вакцины Совигрипп уже распределены по медучреждениям республики.
Планируется, что за счет средств федерального бюджета в республику поступит свыше 400 тысяч доз противогриппозной вакцины:
- 99,6 тысяч – для детей
- 303,1 тысяч – для взрослых
Также за счет средств республиканского бюджета будет закуплено 70 тысяч доз, чтобы охватить вакцинацией не меньше 60% населения Мордовии.
Роспотребнадзор отмечает, что прививки оптимально делать с сентября по ноябрь – до того, как инфекция начнет распространяться. Важно проводить вакцинацию за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет.
Прививку могут делать все. Исключение – люди с медицинскими противопоказаниями (их около 1%).
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