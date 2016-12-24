О бесплатном питании для школьников из малоимущих семей

На вопросы о бесплатном питании для школьников свои разъяснения дало Министерство образования РМ.

- Сколько раз в день детям будет предоставляться бесплатное питание?

- Все учащиеся 1-4 классов будут получать горячее питание один раз в день. При этом детям из малоимущих семей, которые посещают группу продленного дня, полагается двухразовое бесплатное питание. Малоимущими считаются семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума – 9 442 руб.

- Нужно ли предъявлять в школу справку о доходах семьи?

- Малоимущие семьи для получения двухразового питания на ребенка должны подтвердить свой статус. Для этого родителям необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, а затем предоставить выданную справку в школу, где обучаются их дети.