О бесплатном питании для школьников из малоимущих семей

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На вопросы о бесплатном питании для школьников свои разъяснения дало Министерство образования РМ.
- Сколько раз в день детям будет предоставляться бесплатное питание?
- Все учащиеся 1-4 классов будут получать горячее питание один раз в день. При этом детям из малоимущих семей, которые посещают группу продленного дня, полагается двухразовое бесплатное питание. Малоимущими считаются семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума – 9 442 руб.
- Нужно ли предъявлять в школу справку о доходах семьи?
- Малоимущие семьи для получения двухразового питания на ребенка должны подтвердить свой статус. Для этого родителям необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, а затем предоставить выданную справку в школу, где обучаются их дети.
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