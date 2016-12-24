Пединстиут имени М.Е. Евсевьева стал университетом

Послабление режима
В республике сняли ограничения на работу спортивной отрасли
Одно из старейших образовательный учреждений республики - Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева – встретит очередной учебный год в новом статусе. Решением министерства просвещения России вуз стал университетом. Соответственно изменилось и его официальное название - Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева.
Правда, порадоваться за свою «альма-матер» студенты смогут пока только дистанционно - учебный год здесь начнется в режиме онлайн. Такой формат будет действовать до 14 сентября, после чего занятия перейдут в смешанную форму.
В республике сняли ограничения на работу спортивной отрасли
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