Пединстиут имени М.Е. Евсевьева стал университетом

Одно из старейших образовательный учреждений республики - Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева – встретит очередной учебный год в новом статусе. Решением министерства просвещения России вуз стал университетом. Соответственно изменилось и его официальное название - Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева.

Правда, порадоваться за свою «альма-матер» студенты смогут пока только дистанционно - учебный год здесь начнется в режиме онлайн. Такой формат будет действовать до 14 сентября, после чего занятия перейдут в смешанную форму.