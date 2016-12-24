ЦУР по-мордовски

В Мордовии откроется Центр управления регионом (ЦУР). Он будет собирать все обращения местных жителей, поступающие из различных источников. Это позволит ведомствам оперативнее принимать необходимые меры, решать и предупреждать проблемы, отвечать на вопросы.

Наша республика стала одним из 6 регионов страны, где появятся первые Центры управления регионом. Открытие новой службы запланировано на сентябрь.