ЦУР по-мордовски

Репортер

В Мордовии откроется Центр управления регионом (ЦУР). Он будет собирать все обращения местных жителей, поступающие из различных источников. Это позволит ведомствам оперативнее принимать необходимые меры, решать и предупреждать проблемы, отвечать на вопросы. 

Наша республика стала одним из 6 регионов страны, где появятся первые Центры управления регионом. Открытие новой службы запланировано на сентябрь.

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