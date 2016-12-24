ЦУР по-мордовски

«А куда смотрят председатели ТСЖ и домовых комитетов?»
За ненадлежащую подготовку к зиме отдельные управляющие компании могут лишиться лицензий
В Мордовии откроется Центр управления регионом (ЦУР). Он будет собирать все обращения местных жителей, поступающие из различных источников. Это позволит ведомствам оперативнее принимать необходимые меры, решать и предупреждать проблемы, отвечать на вопросы.
Наша республика стала одним из 6 регионов страны, где появятся первые Центры управления регионом. Открытие новой службы запланировано на сентябрь.
За ненадлежащую подготовку к зиме отдельные управляющие компании могут лишиться лицензий
Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей
Глава РМ Владимир Волков рассказал о драйверах развития и перспективах строительной отрасли республики
С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за фальшивый техосмотр.
Глава Мордовии Владимир Волков провел в понедельник заседание регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.
Всем, кто перенес коронавирусную инфекцию (даже бессимптомно), необходима реабилитация. О том, как пройти ее бесплатно и онлайн, рассказывает...
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
Глава Дубенского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Накануне судебного разбирательства Глава Дубенского района Сергей Плешаков покинул свой пост
В райцентре в сентябре откроется новый тепличный комплекс по выращиванию роз