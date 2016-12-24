«Горэлектротранс» побастовал

Сегодня утром автобусы и троллейбусы муниципального предприятия «Горэлектротранс» - головного пассажирского перевозчика Саранска - не вышли на свои привычные маршруты. Собравшиеся у офиса работники потребовали незамедлительно выдать им «июльские» зарплаты, а заодно - повысить тарифные ставки.

Акция протеста не стала сюрпризом ни для муниципального руководства, ни для пассажиров. О возможности ее проведения сообщалось еще накануне - об этом неустанно информировали водители и кондукторы, соответствующее письмо было направлено также в мэрию региональной столицы.

Первым бастующих попытался уговорить директор предприятия Андрей Кулагин. Эмоций он не сдерживал: «За этот год я вымотался и морально, и физически. Говорю прямо: если мы сейчас остановим работу, я тут же напишу заявление об уходе по собственному желанию. Добили вы меня! И они со своей стороны тоже. Ну, нельзя же так…»

Подоспевшего градоначальника народ встретил аплодисментами. Для начала тот захотел узнать подробности, что называется, из первых уст. «Мы ж не просто так митинговать вышли, - отвечали ему рабочие. - Зарплаты урезали в полтора раза, задержки пошли, отпускных не выплачивают».

«Я ни в чем вас не обвиняю и себя не оправдываю, - отвечал Петр Тултаев. - Так ситуация сложилась. Из-за пандемии бюджетные доходы сократились. В июле, например, республика задолжала нам 21 миллион рублей за перевозку «льготных» пассажиров. 5,5 миллиона уже перечислены. Еще 10 миллионов поступят к вечеру, в крайнем случае - завтра. Деньги незамедлительно будут выданы. Об этом мы договорились с Председателем Правительства РМ. Что касается повышения зарплат, тарифов и выплат за особые условия труда во время пандемии, то тут ничего конкретного обещать пока не могу. Будем думать».

Примерно в 6:50 общественный транспорт возобновил работу. Конфликт, однако, еще не исчерпан. Следующая встреча транспортников с представителями городского руководства пройдет ориентировочно 28 августа.

Р.S. Согласно распространенной во вторник официальной информации, «по состоянию на 24 августа задолженность по заработной плате составляла 15 миллионов 300 тысяч рублей… Компенсационных выплат за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции водителям и кондукторам общественного транспорта законодательством не предусмотрено. Жалоб со стороны пассажиров… в центральную диспетчерскую службу Транспортного управления не поступало. Заработную плату на предприятии начали выплачивать в понедельник 24 августа, и в течение двух ближайших дней она будет выплачена в полном объеме, а также аванс за август».