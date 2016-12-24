Доходы кабинета министров

Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках

Вслед за Главой Мордовии отчеты о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера обнародовали руководители исполнительных органов государственной власти Мордовии. В целом, согласно опубликованным сведениям, заработки членов республиканского кабинета министров выросли незначительно, примерно соответствуя уровню инфляции.

На 534 тысячи рублей больше заработали за прошлый год Председатель регионального Правительства Владимир Сушков вместе с супругой. Доходы главы семьи возросли при этом на 444 тысячи - до 2 миллионов 922 тысяч рублей. Премьер-министр республики все так же владеет жилым домом площадью 201,7 кв. метра да двумя земельными наделами в 24 сотки (еще один участок в 563 кв. м находится в пользовании). А вот у жены Владимира Сушкова есть треть доли в 102-метровой квартире.

Заработки вице-премьеров в большинстве случаев остались фактически прежними. Так, первый заместитель Председателя Правительства - министр экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазов задекларировал 1 миллион 986,7 тысячи рублей доходов (против 1 миллиона 885 тысяч в 2019 году). Другой первый заместитель Председателя Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Владимир Сидоров отчитался в получении 2 миллионов 54 тысяч рублей (2 миллиона 16 тысяч годом ранее). Аналогично с 2,2 до 2,33 млн выросли доходы вице-премьера Геннадия Комусова, с 1 миллиона 804 тысяч до 1 миллиона 810 тысяч - у вице-премьера - министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктора Цыганова, а также полпреда Мордовии при Президенте страны Виктора Чиндяскина (2,84 и 2,89 миллиона соответственно).

Вице-премьеры Галина Лотванова и Александр Седов, напротив, ушли формально «в минус». Правда, в случае Галины Лотвановой речь идет о совсем незначительном сокращении доходов с 2 миллионов 35,5 тысячи рублей до 2 миллионов 18,6 тысячи. Что же касается Александра Седова, его заработки в минувшем году просто вернулись к прежним значениям. Это предыдущий отчет о доходах показал у вице-премьера существенную (сразу миллионную!) «прибавку». В этом же году руководитель минпромнауки и новых технологий задекларировал 1 миллион 612 тысяч рублей.

Самым богатым членом республиканского кабинета министров на сей раз стал Игорь Чадов - вице-премьер - министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты. Его благосостояние увеличилось сразу с 2,34 до 5,27 миллиона! Впрочем, в этом нет ничего удивительного, если учесть, что вице-премьер более не владеет квартирой в 62 «квадрата».

Отдельно следует упомянуть о Сергее Тюркине, назначенном на днях заместителем Председателя Правительства - министром финансов РМ. Согласно информации о доходах государственных гражданских служащих означенного ведомства, в 2019 году он получил 1 миллион 318 тысяч рублей. Имущества у него пока немного: 15-метровый гараж, мотоцикл «Baltmotors Street», 1/8 часть жилого дома (площадью 195,8 «квадратов») и земельный участок в 15 соток.

Как ни странно, но кроме Игоря Чадова никому из республиканских министров и вице-премьеров не удалось пробиться в первую пятерку «доходного» рейтинга госслужащих Мордовии. Второе место в нем заняла аудитор Счетной палаты Валентина Лияскина, задекларировавшая 4,37 миллиона рублей. Уполномоченный по правам человека Валерий Левин с 3,63 миллиона стал третьим. Наконец, на четвертой и пятой позициях находятся Председатель Счетной палаты Николай Ларьков (3,35 миллиона) и еще один ее аудитор Игорь Сафонов (2,96 млн рублей).

К числу не слишком-то состоятельных региональных чиновников можно отнести, например, начальников ветеринарной и тарифной служб Александра Кечемайкина и Алексея Рязанова (имеющих 949 и 1 млн 176 тыс. рублей дохода), министров спорта Александра Савилова (1,13 млн), юстиции Сергея Конычева (1,26 млн), лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Юрия Медянкина (1,24 млн), председателя Госкомитета имущественных и земельных отношений Алексея Фонова (1,29 млн).

Ну, и напоследок, как водится, о транспортных пристрастиях высокопоставленных госслужащих и членов их семей. Судя по декларациям, самая популярная в их среде автомобильная марка - «Тоyota» («Highlander», «Land Cruiser Prado», «Land Cruiser 200» или хотя бы «RAV-4», а то и «Yaris»). Далее со значительным отставанием следуют «Kia» и «Nissan». В единичных экземплярах попадаются «Mercedes», «Lexus», «Renault». «Отечественный производитель» не в чести. Лишь у Сергея Конычева имеется в наличии «УАЗ Патриот».