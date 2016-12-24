Не лучший год

Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать

Для Главы Саранска Петра Тултаева 2019 год оказался не самым удачным в материальном плане. Заработки мэра города сократились с 2 миллионов 906 тысяч до 2 миллионов 123 тысяч рублей. Весьма существенно - с 1 миллиона 589,8 тысячи до 917 тысяч рублей - уменьшились и доходы его жены. На двоих у супругов имеется квартира площадью 92,6 кв. метра. Все остальное имущество, а именно - 265-метровый дом, автомобиль «Nissan Qashqai» и 32 сотки земли, принадлежит супруге градоначальника.

В горсовете лидер ом вновь стал его председатель гендиректор АО «Завод ЖБК-1» Николай Бурнайкин (на фото). Хотя с финансовой точки зрения его трудно назвать самым успешным - заработки упали за год с 9 миллионов 515 тысяч рублей до 6 миллионов 273 тысяч. Не лучшим образом, очевидно, шли дела и у его «второй половины» - 610 тысяч рублей заработка против 18,5 миллиона годом ранее.

«Серебряный призер» рейтинга Дмитрий Кручинкин тоже не блеснул увеличением доходов. У гендиректора Саранского домостроительного комбината они снизились с 3,17 до 2,71 миллиона. То же можно сказать и о проректоре по научной работе пединститута Татьяне Шукшиной, задекларировавшей 2,53 млн рублей (3,67 миллиона в предыдущем отчете).

Известный спортсмен, а ныне - тренер спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Денис Нижегородов отчитался в получении 1 миллиона 852 тысяч рублей (3,72 миллиона - годом ранее). Замкнул же пятерку директор управляющей компании Октябрьского района Владимир Сайгашкин, заработавший почти 1,82 млн руб. (2,25 миллиона - в 2018 г.).

Группу беднейших (?) городских депутатов на сей раз открывает избранный от ЛДПР фермер Алексей Захряпин, за душой которого теперь находится более сотни (!) земельных участков общей площадью в 7,5 тыс. га, две с лишним дюжины гидротехнических сооружений, автомобиль «Шевроле Нива» с прицепом и 465,3 тысячи рублей годового дохода.

Чуть меньшую сумму - 456,4 тыс. руб. - задекларировал директор детской музыкальной школы № 6 Павел Еськин. Но в его собственности находятся только гараж, два автомобиля («Хендай Элантра» и «ВАЗ 21011») да мотолодка «Обь», а в пользовании - квартиры на 37,3 и 56,4 «квадрата».

Главный «справедливоросс» горсовета, он же - преподаватель мордовского госуниверситета Тимур Гераськин довольствовался в прошлом году 238,4 тыс. рублей дохода. На 207,74 тысячи «потянула» годовая пенсия Николая Банникова. В 2018-м, для сравнения, зарплата секретаря по идеологической работе Мордовского рескома КПРФ составляла 544,6 тысячи.

И уж совсем скромные заработки (менее 169,8 тысячи) «продекларировала» Ирина Тимаева, замдиректора по административной работе ИП «Денисова А.В.». За год она сохранила все свое имущество - долю в 100-метровой квартире и автомобиль «ГАЗ-2705» - и даже увеличила свои скромные доходы на 16,2 тыс. рублей.