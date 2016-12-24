Пожары уносят жизни «семейных» пар

Около полуночи 21 августа в жилой комнате общежития, расположенного по улице Республиканской в Саранске, произошел пожар. Когда из окна комнаты повалил дым, переполошившиеся соседи вызвали пожарных. Прибывшие спасатели выяснили, что в помещении могли находиться 49-летний Андрей Десяев и его 46-летняя сожительница Тамара.

Возгорание было ликвидировано, но это не спасло жильцов комнаты. Когда женщину вынесли из здания наружу, она еще подавала признаки жизни, но потом ее организм не выдержал, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. Андрей Десяев погиб на месте ЧП, его тело сильно обгорело.

Следственный комитет по РМ проводит сейчас доследственную проверку, рассматривая в качестве одной из основных версий возникновения пожара неисправность электроприборов. При этом соседи погибших говорят, что сожители нигде не работали и непонятно на что существовали, их часто видели навеселе. Вот и в ту роковую ночь парочка, скорее всего, спала беспробудным сном, что не позволило вовремя среагировать на угрозу.

В этот же день во время пожара в старошайговском селе Вертелим также погибли два человека. Около полудня в деревне загорелся деревянный дом, соседи вызвали пожарных, но к их приезду строение уже полностью было охвачено огнем. После ликвидации пожара из дома вынесли бездыханные тела двух человек - 58-летнего Владимира Кунева и его 40-летней сожительницы Ксении Дериной.

Здесь вероятной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, очаг возгорания находился в кухонном помещении. Как говорят знакомые погибших, они нигде не работали и постоянно проживали в Саранске, а в село приезжали только летом. Дом, где располагались гражданские супруги, принадлежал семье Владимира Кунева, у которого много лет назад умерла жена. Со слов соседей, жители дома вели асоциальный образ жизни. Сейчас сотрудники Следственного комитета по РМ проводят необходимую проверку всех обстоятельств трагедии.