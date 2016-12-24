В Саранске ликвидировали еще два подпольных игровых клуба

В Мордовии в отношении нескольких местных жителей возбуждено очередное уголовное дело об организации подпольных игорных заведений.

По данным следствия, задержанные деятели в составе организованной группы обустроили в этом году в двух нежилых помещениях, расположенных в городе Саранске, нелегальные точки азарта. Здесь посетители упражнялись в удачливости на игровых автоматах, подключенных к «профильным» серверам в Интернете.

В рамках уголовного дела были одновременно проведены обыски в подпольных клубах и в домах фигурантов. Были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия, в частности компьютерная техника, игровое оборудование, черновые записи и т.п. В рамках расследования будет установлена сумма незаконно извлеченного дохода от противоправной деятельности.

Как выяснилось в дальнейшем, один из задержанных вместе с приятелями длительное время устраивал проведение азартных игр в дачном доме на территории Лямбирского района. По данному факту также возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Стоит отметить, что двое из задержанных уже являются фигурантами уголовных дел об аналогичных преступлениях, причем одно из них совершено на территории другого региона. Кроме того, один из организаторов незаконной игорной деятельности заключен под стражу по обвинению в совершении убийства 13 августа в игровом клубе по улице Александра Невского.