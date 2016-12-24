Бывший опер ответит в суде за незаконную «оперативную комбинацию»

Бывший сотрудник полиции Виталий Балабайкин предстанет перед Торбеевским судом по обвинению в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как установили следователи, он провернул странную «оперативную комбинацию», в результате которой за решетку по наркотической статье мог угодить невиновный 17-летний житель республики. Но этот грязный трюк не сработал, противоправная деятельность опера была выявлена и пресечена следователями СК совместно с сотрудниками УФСБ РФ по РМ.

По данным следствия, в 2018 году оперативник уголовного розыска Виталий Балабайкин всерьез озаботился показателями своей работы по раскрытию наркотических преступлений на подведомственной территории и составил простой план. Он отправил 15-летнего подростка нарвать в поле дикорастущую коноплю, приказал привести ее в село Красаевка и передать этот «урожай» 17-летнему юноше. Как отмечается в сообщении Следственного комитета по РМ, подросток под надуманным предлогом передал рюкзак с наркотическим средством главному объекту операции, о чем тут же сообщил полицейскому. Когда конопля оказалась у юноши, Виталий Балабайкин произвел изъятие у него наркотического средства и оформил материалы для передачи в следственные органы. Но тут вышла осечка - на допросе в Следственном комитете 15-летний участник операции признался, что передать наркотики 17-летнему юноше его попросил оперативник. После выявления незаконных действий сотрудника полиции уголовное дело, возбужденное в отношении несовершеннолетнего, было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. А Виталий Балабайкин, напротив, в скором времени будет отвечать в суде за свои преступные фокусы.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, сотрудник был уволен из органов внутренних дел в январе этого года по отрицательным мотивам, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.