Удобрения упали на почву аферистов

В полицию Саранска на минувшей неделе обратился 57-летний предприниматель, заявивший, что он стал жертвой сетевых мошенников.

Мужчина пояснил, что ему требовались минеральные удобрения и он нашел в Интернете фирму, занимающуюся продажей соответствующей продукции. Компания «прописалась» в Республике Башкортостан и показалась покупателю надёжной. Но главное, что удобрения продавались здесь по цене намного ниже рыночной. Предприниматель связался с фирмой, где ему пояснили, что товар они отсылают только после стопроцентной предоплаты. Наш земляк согласился на предложенные условия и перечислил за минеральные удобрения около 663 тысяч рублей. После чего администраторы сайта включили мужчину в «черный список», и он не смог с ними связаться. Так и не дождавшись оплаченного товара, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.