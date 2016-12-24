Убил бывшую жену

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21 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района во дворе собственного дома тела 50-летней женщины с ножевым ранением.
При выезде на место происшествия полицейские установили причастность к преступлению 53-летнего бывшего мужа погибшей. Как выяснилось, женщина находилась дома, когда экс-супруг пришел забрать документы. Во время общения между ними на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, в результате которого мужчина схватил нож и ударил им в грудь бывшую жену. От тяжелого ранения женщина скончалась. Сотрудников полиции и скорую помощь вызвали местные жители, обнаружившие тело убитой.
СУ СКР по РМ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предполагаемое орудие преступления изъято. Как отмечают правоохранительные органы, в 2012 году арестованный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.
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