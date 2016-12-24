«Мышиная гастроль» пензяков в Саранске

Полицейские закончили расследование уголовного дела в отношении 28- и 25-летних жителей Пензенской области, укравших в одном из магазинов Саранска дорогостоящие компьютерные игровые мыши.

О совершенном преступлении в полицию сообщили сотрудники магазина по продаже электроники и бытовой техники, расположенного по улице Ботевградской. Они пояснили, что при просмотре записи с камер наблюдения обнаружили, что из торгового помещения неизвестные похитили две компьютерные игровые мыши. Общая сумма ущерба составила 8 тысяч 936 рублей.

В ходе проведенных мероприятий оперативники МВД по РМ установили, что похитителями являются жители соседней области. В Мордовию они приехали автостопом, а после совершенного преступления уехали обратно. При этом в целях конспирации они не появлялись дома в течение длительного времени. Но в итоге в июне были задержаны и доставлены в Мордовию. По словам молодых людей, похищенные устройства они сразу же продали.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.