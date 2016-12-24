Виновны в убийстве 18-летней давности

В Октябрьском суде Саранска присяжные вынесли свой вердикт по делу об убийстве 23-летнего студента географического факультета Игоря Козлова. Он был расстрелян летом теперь уже далекого 2002 года на Юго-Западе в Саранске.

Обвинение было предъявлено четверым жителям республики - Алексею Мирошниченко, Сергею Хлучину, Алексею Бычкову и Наиму Бикмурзину. Как известно, в те времена столица Мордовии представляла собой поле битвы между преступными группировками и бандитские расстрелы закономерно сопровождали дикую криминальную вакханалию. В зависимости от роли каждого четверо обвиняемых отвечали в суде за убийство организованной группой и незаконный оборот оружия.

Игоря Козлова расстреляли 22 июня 2002 года на улице Комарова, когда он вышел из машины у дома № 10. Киллеры открыли по нему прицельный огонь из обрезов. Ранения в голову не оставили парню шансов на выживание. При этом считаными минутами ранее он высадил из машины супругу, отправившуюся домой.

Преступление оставалось нераскрытым больше 16 лет, пока в августе 2018 года оперативникам МВД по РМ не поступила информация, что к преступлению причастны члены группировки «Юго-Запад». После проведения всех необходимых мероприятий сначала были задержаны двое подозреваемых. В последующем была установлена причастность к совершению убийства еще двух их соучастников. Алексея Мирошниченко, Сергея Хлучина и Алексея Бычкова взяли в Саранске и в Подмосковье, а четвертый (Наим Бикмурзин) к тому времени уже отбывал наказание в колонии.

Следствие пришло к выводу, что убийство было совершено из-за раздела сфер криминального влияния между двумя противоборствующими группировками, действовавшими в те годы в республике. Подсудимые своей вины не признали и предпочли, чтобы их дело рассматривал суд присяжных заседателей. И они на минувшей неделе вынесли свой вердикт - виновны.

31 августа гособвинитель потребует назначить подсудимым сроки наказания, и судья на основании вердикта присяжных вынесет окончательный приговор.



