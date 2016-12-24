Входной контроль

Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?

На прошедшем в администрации Саранска традиционном «августовском» совещании с педагогами были рассмотрены вопросы организации учебного процесса в школах в условиях распространения COVID-19. Как подчеркнул в начале «летнего педсовета» мэр Саранска Петр Тултаев, в современных условиях важно не допустить возникновения очагов заболевания в школах, училищах или детских садах, обеспечив тем самым их нормальное, бесперебойное функционирование. Именно на решении этой задачи и следует сосредоточиться в первую очередь.

В связи с этим основное внимание планируется уделить безусловному соблюдению санитарных норм и требований. Из городского бюджета уже выделено 31,7 миллиона рублей на приобретение необходимого оборудования и дезинфицирующих средств. Закупаются, в частности, приборы для обеззараживания воздуха, бесконтактные термометры, одноразовые медицинские маски и перчатки, дозаторы и антисептики.

Другое не менее актуальное направление - организация «безопасного» режима работы. Новшеств здесь, как известно, немало. Вот лишь некоторые из них: школам-«шестидневкам» рекомендовано в новом учебном году предусмотреть возможность проведения субботних занятий в дистанционном формате. «Продленки» отменяются до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. В библиотеках, спортивных и актовых залах дети смогут находиться только поочередно. Бассейны и вовсе останутся закрыты для посещений. Само собой, все помещения надлежит регулярно убирать, дезинфицировать и проветривать.

В то же время предельно очевидно, что дети могут контактировать друг с другом и за пределами аудиторий, в особенности - на входе. Скажем, в первый класс в этом году в Саранске пойдут 3 882 ребенка, 11-й класс будут заканчивать 1 363 человека. Следовательно, нужно постараться развести потоки. Реализовать это можно несколькими способами. Один интересный вариант предполагает корректировку графика занятий. Уроки при таком раскладе будут начинаться в разное время. Правда, и интервал между ними во избежание путаницы придется существенно увеличить. Самый же очевидный - оборудование дополнительных входов и выходов.

«Конечно же, в таком случае придется предусмотреть дежурства представителей общеобразовательных учреждений, - уточнил мэр города. -

Желательно также наладить постоянное и тесное взаимодействие с родителями. Ведь чем лучше они будут знать текущую ситуацию, тем эффективнее окажутся все наши усилия по недопущению распространения инфекций. Можно, например, попросить мам и пап, бабушек и дедушек измерять ребенку температуру по утрам - и если она окажется повышенной, воздержаться от посещения школы и проинформировать о случившемся классного руководителя».

«Входной контроль, безусловно, необходим, - поддержала его глава регионального Управления Роспотребнадзора Татьяна Харитонова. - Хотим мы того или нет, но дети будут общаться. Потому лучшая профилактика сейчас - максимально раннее выявление симптомов заболевания, в том числе и ОРВИ. Родителям надо разъяснить, что если ребенок неважно себя чувствует, в школу ему лучше не идти».

Линейки 1 сентября в традиционном формате в Саранске не состоятся. В классах будут проведены урок мира, который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и урок здоровья, где будут объяснены необходимость соблюдения всех санитарных требований и профилактических мер, важность вакцинации. Также в столице Мордовии 1 сентября в штатном режиме начинают работать детские сады.

«Первого сентября провожать ребенка нужно максимум вдвоем, а не вчетвером, и до территории школы. На территорию школы ни родителей, ни бабушек, ни дедушек, к сожалению, в этих условиях мы пустить не можем в силу ограничений, связанных с соблюдением мер безопасности. Конечно, очень жаль, но это необходимость», - сказал мэр Саранска Петр Тултаев.

В ходе совещания был затронут и ряд технических вопросов, связанных с проведением профилактических мероприятий. Так, согласно требованиям Роспотребнадзора, приготовлением дезинфицирующих растворов различной концентрации должны заниматься исключительно медики, закрепленные за общеобразовательными учреждениями. Впрочем, по информации заместителя директора Департамента по социальной политике - начальника городского Управления образования Оксаны Шуляповой, особых сложностей тут не возникнет. В предстоящем учебном году все школы Саранска будут обеспечены медработниками.



