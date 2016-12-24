Штраф для экс-главы района

Сергей Плешаков выслушал приговор за «оздоровительные» махинации

Бывший глава Дубенского района Сергей Плешаков выслушал в суде приговор по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Фемида оказалась милостива к районному руководителю, «наградив» его всего лишь штрафом в 200 тысяч рублей. Надо думать, не последнюю роль здесь сыграло полное признание Плешаковым своей вины и возмещение причиненного ущерба бюджету.

Махинация, на которой зимой этого года попался глава района, была проста, как блин. Ему ежегодно выделялись деньги на компенсацию стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Три года Сергей Плешаков получал бюджетные средства и законопослушно отчитывался, что ездил в оздоровительные центры Северного Кавказа и Ульяновской области. Одна поездка якобы обошлась в 68,2 тысячи рублей, две другие - в 62,4 тысячи рублей. Но, как установили оперативники антикоррупционного Управления МВД по РМ, глава района ни в какие санатории не выезжал, а потому и права на компенсацию якобы понесенных расходов не имел. По липовым справкам о мнимых поездках Сергей Плешаков с декабря 2017-го по февраль 2020 года незаконно положил себе в карман 193 тысячи рублей, нанеся тем самым ущерб бюджету. Теперь он этот ущерб возместил и по приговору суда сверху «приплатил» государству 200 тысяч рублей в виде штрафа. Сумма, конечно, не маленькая, но она вряд ли разорит бывшего районного руководителя. Скажем, в прошлом году он задекларировал годовой доход в сумме около 1 миллиона 200 тысяч рублей, еще свыше полумиллиона заработанных рублей в семью главы принесла супруга.

Сергей Плешаков родился в 1978 году в деревне Антоновка. После окончания МГУ имени Н.П. Огарева вернулся в родной район. Около 16 лет проработал в сельском хозяйстве, из них одиннадцать - в качестве заместителя главы администрации - начальника управления по работе с отраслями АПК и личными подсобными хозяйствами. После ухода прежнего руководителя района Виктора Прокина в июне 2016 года был назначен исполняющим обязанности главы, а потом утвержден в должности главы на сессии райсовета. Тогда из двух претендентов районные депутаты единогласно отдали ему предпочтение. А уже в августе этого года накануне судебных слушаний он написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Сессия районного совета удовлетворила его «прошение». В результате его судили уже без статуса муниципального служащего.