Москва не спасла

Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике

Медики не смогли спасти жизнь руководителю Управления пенсионного фонда в Саранске Николаю Суркову, получившему в ДТП тяжелейшие травмы. Он скончался в московской клинике после проведенной операции.

Авария случилась днем 16 августа на трассе Саранск - Рузаевка. При неудачном обгоне, который предпринял водитель японского седана, «Мазда» врезалась в грузовик «Мерседес», а затем ее отбросило на следовавший в попутном направлении «Рено Флюенс».

За рулем «Мазды» находился 57-летний руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске Николай Сурков, отправившийся в поездку вместе с 19-летним сыном. В результате ДТП пенсионный управляющий и молодой человек с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. У Николая Суркова медики зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа, а также множество других повреждений.

У 19-летнего сына Николая Суркова ранения оказались также весьма серьезными - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб легких, перелом грудины и другие повреждения.

Полученные Николаем Сурковым травмы оказались настолько тяжелыми и сложными в операбельном смысле, что его перевезли в столичный госпиталь им. Бурденко. Там московские специалисты высочайшей квалификации провели операцию, но она не помогла спасти жизнь нашему земляку.

Заметим, что до сих пор остается некоторая неясность в главном вопросе - кто находился за рулем «Мазды» в момент злосчастной аварии. Официально распространенная информация свидетельствует, что за рулем японского седана находился Николай Сурков. Однако есть сведения, что управлять автомобилем мог и сын руководителя Управления Пенсионного фонда в Саранске. Сейчас в этом вопросе разбираются представители следствия.

Николай Сурков после окончания мордовского университета в 1986 году начал трудиться старшим агрономом в Лямбирском агропромышленном объединении. В 1993 году был избран директором предприятия «Николаевское». В 2010 году назначен на пост заместителя Главы администрации Лямбирского района по сельскому хозяйству. В феврале 2014 года занял должность руководителя Управления Пенсионного фонда в Лямбирском районе, а с 2018 года переведен на аналогичную должность в Саранск. Он был награжден званием «Заслуженный работник сельского хозяйства РМ», медалью «За заслуги».

Коллективы Отделения и территориальных органов Пенсионного фонда по РМ приносят искренние, глубокие соболезнования родным и близким Николая Алексеевича.





