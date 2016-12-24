В Мордовии пройдет республиканское родительское собрание

Просьбы и решения
Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках
26 августа в 16.00 пройдет республиканское родительское собрание с участием заместителя Председателя Правительства РМ Галины Лотвановой. На нем будут даны ответы на актуальные и волнующие родителей вопросы в области образования.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате, вопросы можно задать уже сейчас. Вопросы от родителей принимаются на адрес электронной почты: morm@e-mordovia.ru и по телефонам «горячих линий» Министерства образования РМ: 8(8342)391843; 8(8342)391842.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале по ссылке https://youtu.be/ITCAIbQfYfE.
Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках
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