Коронавирус в Мордовии: 33/31

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 33 случая коронавируса, 31 человек выписан с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск и Дубенском районе (по 12); Рузаевском и Ковылкинском районах (по 2); Ардатовском, Зубово-Полянском, Ельниковском, Старошайговском, Торбеевском районах (по 1).

Статистику по районам Мордовии посмотреть можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 7 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 90 лет. Моложе 30 лет 9 человек, в том числе восьмимесячный ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 5207 случаев коронавируса. 4093 человека выздоровели.

38 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 22 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 509 человек на стационарном лечении

- 892 человека под наблюдением дома.