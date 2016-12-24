Коронавирус в Мордовии: 33/31

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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 33 случая коронавируса, 31 человек выписан с выздоровлением
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск и Дубенском районе (по 12); Рузаевском и Ковылкинском районах (по 2); Ардатовском, Зубово-Полянском, Ельниковском, Старошайговском, Торбеевском районах (по 1).
Статистику по районам Мордовии посмотреть можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 7 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 90 лет. Моложе 30 лет 9 человек, в том числе восьмимесячный ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 5207 случаев коронавируса. 4093 человека выздоровели.
38 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 22 августа в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 509 человек на стационарном лечении
- 892 человека под наблюдением дома.
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