Велодром в центре Саранска опять очистят от мусора

Репортер

На неприглядное состояние земельного участка в центре города – там, где некогда находился велодром механического завода – уже не раз обращали внимание неравнодушные граждане. Информация о вывозимом туда мусоре регулярно появляется на различных интернет-ресурсах, в том числе – и в социальных сетях. В субботу, после осмотра данной территории, глава Саранска Петр Тултаев распорядился в очередной раз освободить ее от хлама и спиленных веток. Кроме того, и.о. директора департамента перспективного развития Владимиру Быкову было поручено встретиться в ближайшее время с собственниками площадки и находящихся на ней конструкций, дабы обсудить перспективы их использования.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
От взяток к «разоблачениям»

Загремевший в СИЗО за коррупцию бывший директор ЦСКА, наш земляк полковник Михаил Барышев стал строчить «разоблачительные» показания на...
Только классные часы

В Мордовии принято решение отказаться от проведения 1 сентября праздничных линеек в школах

Жизнь после COVID-19

Всем, кто перенес коронавирусную инфекцию (даже бессимптомно), необходима реабилитация. О том, как пройти ее бесплатно и онлайн, рассказывает...
Просьбы и решения

Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу