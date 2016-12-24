Велодром в центре Саранска опять очистят от мусора

На неприглядное состояние земельного участка в центре города – там, где некогда находился велодром механического завода – уже не раз обращали внимание неравнодушные граждане. Информация о вывозимом туда мусоре регулярно появляется на различных интернет-ресурсах, в том числе – и в социальных сетях. В субботу, после осмотра данной территории, глава Саранска Петр Тултаев распорядился в очередной раз освободить ее от хлама и спиленных веток. Кроме того, и.о. директора департамента перспективного развития Владимиру Быкову было поручено встретиться в ближайшее время с собственниками площадки и находящихся на ней конструкций, дабы обсудить перспективы их использования.