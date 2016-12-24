Петр Тултаев посмотрел как идет ремонт дорог в Саранске

Очередная «мэрская суббота» у Петра Тултаева не обошлась без осмотра объектов транспортной инфраструктуры республиканской столицы. Градоначальник побывал, в частности, на Светотехстое, где идет реконструкция участка дороги от проспекта 60 лет Октября до ул. Веселовского (с восточной стороны рынка «Ринг»). На Химмаше тем временем продолжается ямочный ремонт ул.Лихачева и заезда во двор дома №82а по ул. Косарева. Далее на очереди - проезд к домам по улице Т. Бибиной. На Юго-Западе работы сейчас кипят в районе дома №19 по проспекту 50 лет Октября и на участке проезжей части, ведущей к детскому саду №59. После чего намечено заделать ямы у МКД №48 по проспекту 50 лет Октября.

А вот на улице Кооперативная и Школьной площади в Николаевке строители уже готовятся уложить финишный слой асфальтобетонного покрытия. В 4-м микрорайоне «Юбилейного» в свою очередь начато обустройство тротуара. Строительство проезжей части - от улицы Ю. Святкина до Красной – практически завершено. Опоры наружного освещения и ливневая канализация будут готовы на этой неделе. Также через нескольких дней закончится ямочный ремонт 1-ой Промышленной улицы – на участке от Пролетарской до Александровского шоссе.